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Emine Erdoğan Barış Müzisyenleri ile buluştu! A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 15:33
Güncelleme:19.07.2022 15:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın, daveti üzerine barış konseri vermek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları ile bir araya geldi. Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası "Filistin-Türkiye barış konseri" için hazırlıklarını da tamamladı.

Dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinli müzisyenlerin bir araya gelebilmesi için kurulan Filistin Gençlik Orkestrası Ankara'da...

Her şey Filistinli sanatçı Mariam Afifi'nin Kudüs'te İsrail polisine direnişi ile başladı. Emine Erdoğan, olayın ardından Afifi'yi aradı. İki isim o görüşme sonrası ilk kez yüz yüze geldi.

A Haber'e konuşan Mariam, "Emine Erdoğan'a Filistinli müzisyenleri Türkiye'ye davet ettiği için minnettarım. Filistin kültürüne desteği için teşekkür ederim. Çünkü kültürü olmayan ulus yok olur." dedi.

Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası, Ankara ve İstanbul'da iki ayrı konser verecek. Fecir Alptekin, "62 kişi var şu anda Türkiye'de. Müzisyen bu çocuklar sürgünle beraber dünyanın dört yanına mülteci kamplarına yayılmış. Senede bir kez bir araya geliyorlar." dedi.

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