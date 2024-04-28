Türkiye ve Yunanistan sınırına yeni köprü! Yolcu ve yük taşımacılığını hızlandıracak

Teknik çalışmaları Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan köprünün ana uzunluğu 811 metre, nehir üzerindeki kısmı ise 344 metre uzunluğunda olacak. Çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak inşa edilecek köprüde acil yardım yolu ve kaldırımlar da bulunacak.

Sınır kapıları arasında Meriç Nehri üzerinden geçişin sağlandığı 1958'de yapılan 2 şeritli mevcut köprü, iki ülke arasındaki artan araç trafiğine zaman zaman cevap veremiyor.