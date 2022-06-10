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Son dakika: Kızılelma'nın son hali! Selçuk Bayraktar paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Kızılelma’nın son hali! Selçuk Bayraktar paylaştı

Son dakika haberi... Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar KIZILELMA'nın fotoğrafını paylaştı. Bayraktar, mesajında, "KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı..." ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti:

"Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...

Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..."

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