"SAHA İstanbul" 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar'dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

DİPLOMATİK GÜÇ HALİNE GELDİ

Türkiye bundan 13 yıl önce parasıyla dahi silahsız insansız hava araçlarını satın alamıyordu vermiyorlardı ama biz dedik bu alanda ithal eden olmayacağız bunu geliştiren üreten ülke olacağız, bu alanda programlar açıldı, ARGE çalışmaları başlatıldı. Biz de bir girişim olarak başladık o dönem BAYKAR çok ufaktı ve bugün 13 sene sonra sadece kendi ülkesinin ihtiyaçlarını en ileri düzeyde karşılayan bir ülke olmaktan ziyade bu teknolojiyi en ileri seviyede 20 tane dost ve müttefik ülkeye ihraç eden ve bunu da diplomatik anlamda bir güç haline getiren bir ülke haline geldik.

Bugün de SAHA İstanbul olarak bu ekosistemi güçlü kılmak sürdürülebilir kılmak girişimcisinden küçük ve orta ölçekli işletmesine büyük ölçekli işletmelerin bir arada bulunduğu akademik üniversitelerin de bir arada olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak bu ekosistemi inşa etmek için bir aradayız.