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"SAHA İstanbul" 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar'dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

Savunma sanayii İstanbul'da buluştu. A Haber muhabiri Rıfat Fırat, savunma sektörünü değerlendirmek üzere SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile konuştu.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:31
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SAHA İstanbul 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar’dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

Savunma sanayii büyüyor. SAHA İstanbul İstanbul'da buluştu. Milli teknoloji hamlesi savunma sanayiinin dönüşümüne nasıl bir katkı sağladı? Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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SAHA İstanbul 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar’dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Savunma sanayii milli teknoloji hamlesinin en yoğun bir şekilde uygulandığı sektörlerden. Adeta buradan doğdu. Diğer sektörlerde adım adım yayıldı. Ülkemizde milliliğin olmazsa olmaz olacağı adeta zaruret halinde artık bu alanda parasıyla dahi satın alamayacağınız teknolojiler mevcut. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı kendi insanlarınızla kendi beyinlerinizle kendi alın terinizle ve ARGE yatırımlarınızla yapmanız lazım. O yüzden milli teknoloji hamlesi en yoğun haliyle savunma sanayiinde uygulanıyor.

Başarı örnekleri özellikle son 20 yılda bu alanda atılan adımlar. Ortaya koyulan irade. Devamlılıkla birlikte başarı örneklerini görüyoruz.

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SAHA İstanbul 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar’dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

DİPLOMATİK GÜÇ HALİNE GELDİ

Türkiye bundan 13 yıl önce parasıyla dahi silahsız insansız hava araçlarını satın alamıyordu vermiyorlardı ama biz dedik bu alanda ithal eden olmayacağız bunu geliştiren üreten ülke olacağız, bu alanda programlar açıldı, ARGE çalışmaları başlatıldı. Biz de bir girişim olarak başladık o dönem BAYKAR çok ufaktı ve bugün 13 sene sonra sadece kendi ülkesinin ihtiyaçlarını en ileri düzeyde karşılayan bir ülke olmaktan ziyade bu teknolojiyi en ileri seviyede 20 tane dost ve müttefik ülkeye ihraç eden ve bunu da diplomatik anlamda bir güç haline getiren bir ülke haline geldik.

Bugün de SAHA İstanbul olarak bu ekosistemi güçlü kılmak sürdürülebilir kılmak girişimcisinden küçük ve orta ölçekli işletmesine büyük ölçekli işletmelerin bir arada bulunduğu akademik üniversitelerin de bir arada olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak bu ekosistemi inşa etmek için bir aradayız.

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SAHA İstanbul 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar’dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

"İHRACAT 4 MİLYAR DOLARI GEÇECEK"

Türkiye kendi teknolojisini geliştirdikçe bu geliştirdiği teknolojileri sahada uygulayarak oradan alınan geri beslemelerle bu ürünlerin artık dünya çapında marka olmasına doğru ilerliyor. Türkiye artık insansız uçak ihraç eden bir ülke. Türkiye artık milli gemisini ihraç eden bir ülke. Elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri, roket füze sistemleri ihraç eden bir ülke. İhracat da yıldan yıla artar hale geldi. 10 yıldan önce bahsettiğiniz 800 milyon dolarda yıllık reel bazda yüzde 15 oranında büyüyerek bugün geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar bu yıl da biz bunu rahatlıkla 4 milyar doları geçeceğini değerlendiriyoruz savunma havacılık ihracatının.

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SAHA İstanbul 7 yaşında! Savunma ihracatında hedef 4 milyar dolar | Haluk Bayraktar’dan Kızılelma ve Bayraktar TB3 açıklaması

KIZILELMA VE BAKRAKTAR TB3 AÇIKLAMASI

Bizim çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. ARGE liderimiz Selçuk Bayraktar da dönem dönem açıklamalar gerçekleştiriyor. Yoğun bir şekilde hem dünyanın ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı hem Bayraktar TB3'ü ve bunu özellikle Anadolu gemimize indirecek şekilde çalışmalar devam ediyor ve şu an herhangi bir aksama yok. Biz tüm yoğunluğumuzu tüm kaynaklarımızı tamamen yine BAYKAR'ın kendi finansmanıyla gerçekleştiriyoruz. Ülkemize bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz.

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