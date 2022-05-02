Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran Ramazan Bayramı mesajı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma’ya toplandık



Selçuk Bayraktar bir mesaj da 1 Mayıs için paylaşmıştı. Bayraktar yaptığı 1 Mayıs paylaşımında "Ülkemiz ve insanlık için alın teri döken tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun..." dedi.

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