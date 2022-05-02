Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran Ramazan Bayramı mesajı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı mesajı yayımlandı. Bayraktar mesajında "Bayraktar Mini İHA’dan, Bayraktar #KIZILELMA'ya toplandık, Aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin #RamazanBayramı kutlu olsun..." ifadelerini kullandı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayınladı.
BAYRAKTAR MİNİ İHA'DAN, BAYRAKTAR KIZILELMA'YA
Selçuk Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bayraktar Mini İHA'dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık, aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı kutlu olsun.
BİR MESAJ DA 1 MAYIS İÇİN GELMİŞTİ
Selçuk Bayraktar bir mesaj da 1 Mayıs için paylaşmıştı. Bayraktar yaptığı 1 Mayıs paylaşımında "Ülkemiz ve insanlık için alın teri döken tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun..." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Bursa ve Erzurum'da bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Konya ve Kayseri'de bayram namazı saat kaçta? Konya ve Kayseri'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı saat kaçta? Sakarya ve Kocaeli'nde bayram namazı ne zaman kılınacak?
- Ramazan Bayramı WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS mesajları! En güzel, yeni, hadisli, dualı, ayetli bayram sözleri...
- RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI: Anneye, babaya, eşe, sevgiliye, kurumsal bayram mesajları! Anlamlı, dualı, hadisli bayram sözleri...
- En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...
- Erken yaşta emeklilik, tabloya bak hesabını yap! 43,44 - 54,58 yaşlarına dikkat! En erken emeklilik şartları belli oldu! 3600 günden fazla...
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı...
- Bayramda hastane, eczane, noter, sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs yarın berber ve kuaförler çalışıyor mu?
- Bayram'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? İşte açık olan AVM'lerin çalışma saatleri...
- Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express bayramda açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Ramazan Bayramı tekbir ne zaman çıkar? Ramazan ayı tekbiri ne zaman, nasıl getirilir?