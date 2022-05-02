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Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran Ramazan Bayramı mesajı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık

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Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran Ramazan Bayramı mesajı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma’ya toplandık

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı mesajı yayımlandı. Bayraktar mesajında "Bayraktar Mini İHA’dan, Bayraktar #KIZILELMA'ya toplandık, Aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin #RamazanBayramı kutlu olsun..." ifadelerini kullandı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayınladı.

BAYRAKTAR MİNİ İHA'DAN, BAYRAKTAR KIZILELMA'YA

Selçuk Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar Mini İHA'dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık, aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı kutlu olsun.

BİR MESAJ DA 1 MAYIS İÇİN GELMİŞTİ


Selçuk Bayraktar bir mesaj da 1 Mayıs için paylaşmıştı. Bayraktar yaptığı 1 Mayıs paylaşımında "Ülkemiz ve insanlık için alın teri döken tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun..." dedi.

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