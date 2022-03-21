Başkan Erdoğan’dan 2023 seçimleri için çağrı: Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum

"TÜRKİYE'Yİ VESAYETİN GERİ KALMIŞLIĞINDAN HEP BİRLİKTE KURTARDIK"



Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, makam, mevkiyle olmaz. Anadolu'yu kendimize dervişi, ahisi, abdalıyla birlikte hep birlikte vatan yaptık. Milli mücadeleyi, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır anlayışıyla kadın, erkek, her meşrep, her kökenden vatandaşımızın gayretiyle kazandık. Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin geri kalmışlığından hep birlikte kurtardık.

Bugün de içinden geçtiğimiz kritik dönemde aynı azimle çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek değerde bir markasınız. Bu marka değerinin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için sahip olduğunuz güç, itibar, çevreyi, imkanları sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinde gurur içerisinde 'her hal ve şart altında üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sarf edeceğinizi özellikle istiyorum. Sizleri bir kez daha saflarınızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük Türkiye inşasını tamamlamak için mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içinde birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.