Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çağrı: Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda hitap etti. 2023 seçimleri yolunda AK Partililere önemli bir mesaj veren Başkan Erdoğan, "Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum. Safalarımızı sık tutalım." ifadelerine yer verdi. "Kurdaki istikrarsızlığı önemli ölçüde kontrol altına aldık." açıklamasını yapan Başkan Erdoğan, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;
"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"
AK Parti milletin partisidir. Kuran da iktidara getiren de 1. çıkaranda başarıya ulaşmasına millet vardır. Kadro değişimleri bayrak yarışıdır. AK Parti millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Partimizi medeniyetimizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. Bu resmin içinde hangi renk, motif, çizgiyi bırakırsanız orada büyük eksiklik ortaya çıkar. Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağınız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir sözlerim. Dünyanın da belki en büyük sivil toplumu hareketi olan bu parti sizlerin evidir. AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin pençesinden hep birlikte kurtardık. Bugün de aynı azimle çalışmalıyız.
Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum. Safalarımızı sık tutalım.
"TÜRKİYE'Yİ DARBECİLERİN PENÇESİNDEN BERABER KURTARDIK"
İnsan kendi evine sahip çıkmak, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Ülkemizin en kıymetli birikimi, paha biçilmez zenginliği bugün buradadır. Bu değerli birikim ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlık, bedellerle, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti, ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz.
"TÜRKİYE'Yİ VESAYETİN GERİ KALMIŞLIĞINDAN HEP BİRLİKTE KURTARDIK"
Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, makam, mevkiyle olmaz. Anadolu'yu kendimize dervişi, ahisi, abdalıyla birlikte hep birlikte vatan yaptık. Milli mücadeleyi, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır anlayışıyla kadın, erkek, her meşrep, her kökenden vatandaşımızın gayretiyle kazandık. Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin geri kalmışlığından hep birlikte kurtardık.
Bugün de içinden geçtiğimiz kritik dönemde aynı azimle çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek değerde bir markasınız. Bu marka değerinin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için sahip olduğunuz güç, itibar, çevreyi, imkanları sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinde gurur içerisinde 'her hal ve şart altında üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sarf edeceğinizi özellikle istiyorum. Sizleri bir kez daha saflarınızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük Türkiye inşasını tamamlamak için mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içinde birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.
"2023 HAZİRAN'INDA SEÇİM ZAFERİNİ BERABERCE KUTLAYACAĞIZ"
Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkaracak birikime, enerjiye, kabiliyete, dirayete sahiptir. 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacağız. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır. Bugün düzenlenen Forum Metaverse toplantısında partililerimiz, akademisyenlerimiz, gençlerimizle geleceğin teknolojilerini konuştuk. Bizim gibi geçiş dönemi nesillerine düşen çok önemli görevler var. AK Parti iktidarına geldiğinde asırlık ihmalleri, altyapı ve üstyapı ihmallerini kucağında bulmuştu. Hemen planlarımızı hazırladık, kısa sürede Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamında yapılanların üçe, beşe katlayan eser ve hizmetler ortaya koyduk. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Bir de buna 2013'te başlayan kesintisiz devam eden kaos çıkarma, istikrarımızı bozma, güvenliğimizi zayıflatma girişimleri eklendi hamdolsun hepsinin üstesinden geldik.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI AÇIKLAMASI
Salgınla beraber küresel düzeyde yaşanan sarsıntı önümüze tarihi fırsat çıkardı. Yaşadığımız zorlu hadiselerin etkisiyle ekonomi programımızda köklü bir değişikliğe gitme zorunluluğu ile karşılaştık. Kendi ihtiyaçlarımıza uygun yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, ekonomik gerilimlerinin ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu dönemdeyiz.
"VERGİ KAYIPLARIYLA BU RAKAM 200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEDİR"
Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbir ve mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Hem kurdaki yükseliş, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alınacak politikalara yöneldik. Memur ve işçi maaşlarında zamlara, enerji sübvansiyonuna kadar pek çok adım attık. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta desteğin yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor.
Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir.
"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA ÇIKARMA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"
İnsanların iş, ekmek, kirasını ödeyecek para ve geçim meselesini her şeyi önünde tutan bir ülkedir Türkiye. İnsanların düne kadar az da olsa alabiliyorsa da istekleri her şeye erişimi olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz insanımızın gelirini korumak için ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programımızın etkinliğini arttıracağız. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç açıkta kalmadığı bir sistemle hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz. İnşallah hep beraber, kol kola, yürek yüreğe vermek suretiyle 2023'de hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te Cumhur İttifakıyla Türkiye'yi hak ettiği yere çıkaracağız. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum.
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