Başkan Erdoğan’dan 2023 seçimleri için çağrı: Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum

"VERGİ KAYIPLARIYLA BU RAKAM 200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEDİR"



Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbir ve mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Hem kurdaki yükseliş, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alınacak politikalara yöneldik. Memur ve işçi maaşlarında zamlara, enerji sübvansiyonuna kadar pek çok adım attık. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta desteğin yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir.