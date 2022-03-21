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Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çağrı: Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum

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Giriş: 21.03.2022 20:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda hitap etti. 2023 seçimleri yolunda AK Partililere önemli bir mesaj veren Başkan Erdoğan, "Sizden dava adamı kararlılığı bekliyorum. Safalarımızı sık tutalım." ifadelerine yer verdi. "Kurdaki istikrarsızlığı önemli ölçüde kontrol altına aldık." açıklamasını yapan Başkan Erdoğan, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir." dedi.
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2023 seçimleri için çağrı
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