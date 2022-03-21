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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." cümlelerine yer verdi.

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