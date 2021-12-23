Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalar

Başkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan partinin merkezi yönetimde de başarılı olamadığını göstermiştir. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. 30 büyükşehrin 15'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü AK Partili kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarka baktığımızda büyük şehirlerde 16 belediyeye çıkıyor. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır.

Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.