Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalar

HATAY'DA, ADANA'DA YAPSANA, ELİNİ TUTAN MI VAR?

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.

İSTANBUL'DA 15 BİN KİŞİYİ EKMEĞİNDEN ETTİLER

Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın.