Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul: Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye'de ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye’de kabul etti. Görüşmede çok sayıda siyasi isim de hazır bulundu. İşte görüşmeye ilişkin detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye'de kabul etti.
İstanbul, KKTC, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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