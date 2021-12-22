Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli kabul: Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye’de ağırladı

İstanbul, KKTC, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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