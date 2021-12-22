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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul: Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye'de ağırladı

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli kabul: Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye’de ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye’de kabul etti. Görüşmede çok sayıda siyasi isim de hazır bulundu. İşte görüşmeye ilişkin detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar ittifakı üyelerini Külliye'de kabul etti.

İstanbul, KKTC, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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