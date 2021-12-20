2022 memur ve emekli zam oranı! Memur ve emekliye ne kadar zam verilecek? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda önemli konunun ele alındığı Kabine Toplantısının ardından canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Başkan Erdoğan kurda yaşanan dalgalanmayı durdurmak adına çok sayıda yeni aracın devreye alınacağını duyurdu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'NIN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu. Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.
2022 YILI BÜTÇESİ
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 yılı bütçesinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemiz üzerine oturttuğumuz stratejik programlarla hedeflerimize katkı sağlayacaktır. Gelecek projeksiyonların odağını oluşturan 2053 vizyonunun ilk adımı olan Yeşil Kalkınma Projesi, çevreci yönleriyle öne çıkmaktadır. Faiz dışı açık, 38milyar lira olarak hesap edilmektedir. Yine bütçede tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bütçe hazırlık sürecinde emeği geçen kurumlarımız ile sürece katkı veren milletvekillerine teşekkür ediyorum.
"HERKES KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK"
Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama %5,1 büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında herkes küçülürken biz %1,8 büyüdük. Hükümetlerimiz döneminde nüfusun 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdamımızı 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide ve tarımda tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık. Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine kadar nice engelleri aşarak ülkemizi bu seviyeye getirdik. Demokraside kalkınmada, güvenlikte diplomaside hak ettiği yere getirdiğimiz Türkiye'yi ekonomide de hak ettiği yere getirmeye kararlıyız.
STOKÇULUKLA MÜCADELE
Hükümet olarak bu çerçevede gereken adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlarla kurumlarımız harekete geçmiştir. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkardık. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin de yükünü azalttık.
ÇOK SAYIDA PAKET HAYATA GEÇİYOR
Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz.
TL MEVDUATLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.
Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.
BİREYSEL EMEKLİLİK DESTEĞİ ARTIYOR
Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini arttırmak için devlet katkısını yüzde 30'u çıkarıyoruz. Devlet iç borçlanma senetlerine buradaki stopajı yüzde 0'a indiriyoruz. Vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.
Katma değer vergisini yeniden düzenliyoruz. Amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek, firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızla erişimini sağlamaktır.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım ve fon kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon kar payları istisna dışındaydı. Bu farklılığı ortadan kaldırıyoruz.
ÜLKEMİZDE 5 BİN TON ALTIN VAR
Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.
Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve destekleme işletme kredileri verilecektir. Ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek tüm tedbirleri ilgili kurum ve meclisimizle süratle hayata geçireceğiz.
Türkiye'ye geçmişte defalarca olduğu gibi küresel ekonominin yeniden yapılanma sürecinin dışında bırakacak hiçbir oyuna itibar etmedik. Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum.
Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir.
'İYİ NİYETLE YAPILAN ELEŞTİRİYİ SAMİMİYETLE DEĞERLENDİRİYORUZ'
Memurlarımızın fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz. Ekonomi programımıza yönelik her eleştiriyi dikkatle inceliyor önüne arkasına bakıyoruz. Kur dalgalanması ve fahiş fiyat artışlardan canı yandığı için söylenen vatandaşlarımızı anlıyoruz, iyi niyetle yapılan eleştiriyi samimiyetle değerlendiriyoruz.
Sureti haktan görünerek Türkiye'nin siyaset, diplomasi, güvenlikte olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere gelmesine yönelik sinsi çelmelere eyvallah etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ülkenin hayrına yapılan destek vermeyi bir kenara bırakalım, yaptıkları riyakarlığın bizim nezdimizde hükmü yoktur.
Geçmişte gazete ilanlarıyla hükümet kurup, hükümet kurmuşların iktisat kurallarına hızla dönülmeli diyerek karın ağrısını gayet iyi biliyoruz. Dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için Merkez Bankası'nın müdahalelerine karşı kendilerince cinlik yapanları dikkatle izliyoruz.
Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz.
İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.
Amerika'ya, tüm Batıya baksınlar, şu anda faiz poitikaları nasıl çalışıyor onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu görsünler. Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Amerika'ya bakıyorsunuz sıfır faiz. Biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah birkaç ay sonra enflasyonda nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız."
"YORUMLARI DİKKATLE NOT EDİYORUZ'
Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz.
İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.
Amerika'ya, tüm Batıya baksınlar, şu anda faiz poitikaları nasıl çalışıyor onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu görsünler. Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Amerika'ya bakıyorsunuz sıfır faiz. Biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah birkaç ay sonra enflasyonda nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız.
Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon neredeydi ve biz nereye getirdik lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler, baksınlar. Bunu da hangi yönetim yaptı görsünler. Biz yaptık ve şimdi yine aynısını biz yapacağız.
Ülkedeki ekonomi nedir bundan anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık ve uyguladık. Faizi ve enflasyonu nereden nereye çektiğimiz ortada.
FAİZ MESAJI
Ülkemizde durum bu iken dünyadaki vaziyet nedir? Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en büyük kavgasını veriyor. Tüm büyük ekonomilerin amacı kendi ülkelerindeki istihdamı korumaktır. Sürekli parasal genişlemeye giden gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki görünmez savaşın sebebi budur.
Çılgınca para basan, faizleri sıfıra yakın ve hatta ekside tutan merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelir seviyesine çıkaran bu ülkeler belirsizlik batağından çıkamadıklarını bizzat kendileri ifade ediyor.
Avrupa ülkeleri Avroya geçiş sürecinde paralarını bir gecede yüzde 50 devalüve edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz emekler, fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ticaretimizi ve ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere toplamda 220 trilyonu geçen borç batağında yüzerken Türkiye'ye faizlerin yükseltmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımaz.
'DÖVİZ KURUNU İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ'
Salgın döneminde yaşadığı sağlık krizine ve toplumsal kırılmalara karşı yetersiz kalan, siyasi ve ekonomik konulara çözüm bulmakta zorlanan sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatleri görmeye davet ediyoruz. Mesela risk primlerinin yüksekliğinin Türk ekonomisinin gerçekliği ile ilgisi olmadığını vicdan sahibi her iktisatçı teslim eder.
Üretim, inovasyon, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz milletimize yeni bir vizyon öneriyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız, enflasyonu dizginleyeceğiz. Sevgili milletim, biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz. 19 yıl Türkiye'nin altyapı, üstyapısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz.
'ABD VE AVRUPA TARİHLERİNDE GÖRMEDİKLERİ BİR ENFLASYONLA YÜZLEŞMEKTE'
Dünyadaki para bolluğu önce maliyetleri, sonra fiyatları arttırmaya başlamıştır. ABD ve Avrupa yakın tarihinde görmedikleri enflasyon rakamlarıyla yüzleşmeştedir. Küresel metal, enerji, gıda hammadde fiyatlarındaki son dönemde gözlenen aşırı artışar, para bolluğunın yol açtığı tehlikelerden kaçınmanın ürünüdür.
Sözde büyük ekonomiler kendi aralarındaki kavganın faturasını diğer ülkelere kesmek istiyorlar. Bunun için yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla, cari fazlayla büyüme diyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi buradan bir kez daha ilan ediyorum."
Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların, ithalatın cenneti olmayacaktır. Bu ülke IMF programları yoluyla ekonomi ve siyasetini dışarıya rehin veren ülke olmayacaktır. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF olan borcu sıfırladık. Şu anda IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal bu borç yükünü nereden aldık? Sizlerden aldık.
Bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu adımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacaktır. Bütün yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir. Amma kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız.
Projeye bağlı her türlü yatırıma destekte varız. Buyursunlar yatırımları yapsınlar. Bu konuda TUSKOM, TÜSİAD hadi gilin yatırımlarınızı yapın. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için sanayi ve tarımın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe kavuşmadığını biz de biliyoruz, inşallah bunları tek tek çözeceğiz.
'ÇOK CİDDİ YATIRIM ANLAŞMALARI YAPIYORUZ'
Ülkemizde bir kesimin hala döviz kurundan kazanç elde etme peşinde koştuğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız buraları gayet iyi takip ederek, buradan taviz vermeyeceğiz. Yeter ki yatırımcı karşımıza bu tür spekülatif adımlar atmak için gelmesin. Samimi olarak, projesiyle gelsin.
İnşallah bu kötü alışkanlıkların sonunu da getireceğiz. Körfez sermayesi başta olmak üzere çok ciddi yatırım anlaşmaları yapıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcılar milyar dolarlarla ifade edilen projeleri hayata geçiriyor. Bunun son örneği Antalya Havalimanı kapasite arttırma ihalesidir. Bu ihaleyi 8 milyar 555 milyon Avro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Türkiye burada. Türkiye çökmedi.
'HAZİRAN 2023'Ü BEKLEYECEKSİNİZ'
Ey TÜSİAD bak Türkiye nerede? Bu ihalenin içinde yerlisi, Fransası, Almanyası var. Siz hala acaba biz bu iktidarı nasıl indiririz diye bunun hesabını yapıyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçimi konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın bunlar rüyadır, rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz."
Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüyadır Rüya.
Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz. Hazine'deki hazır parayla al kullan. Ya bunları yapsaydınız o zaman. CHP'nin iktidar döneminde neden yapmadınız. Aklınız ermez çünkü. Türkiye öyle hazır para gelmiyor. Kaynak üreteceksiniz. Para kaynaklarını çeşitlendireceksiniz. Lider olarak bu para kaynaklarını çeşitlendiriyorsanız sonuç alırsınız. Şu anda önümüzde yapılmakta olan şehir hastanesi var. Aynı şekilde altyapıyla ilgili devam ediyor. 5 tane havalimanı var. Daha yapılacak olanlar var. Ama siz bunu hazır kasadan yapmaya çalışırsanız orada tıkanırsınız. Biz kaynakları şekillendirerek yapıyoruz ama muhalefetin aklı buna ermez.
TÜRKSAT 5B
Geçtiğimiz günlerde ülkemizin uzaydaki aktif 8. uydusu olarak TÜRKSAT 5B'yi uğurladık. Böylece son yılda uzaya 2 uydu fırlatan ülke haline geldik. Modern Türkiye bu. Türkiye ne patinaj yapıyor ne geriliyor, tam tersine sürekli ataklarla ilerliyor.
Ayrıntılar geliyor...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Yılın son Kabine Toplantısı'ndaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış oldu. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam verilecek?
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
Masada özellikle ekonomi ağırlıklı konular yer alırken, son günlerde yaşanan döviz kurlarındaki artış da Kabine'de değerlendirilen konular arasında yer aldı.
OMİCRON VARYANTINA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüsün Omicron Varyantı ile ilgili de alınabilecek olan tedbirler Kabine'de görüşüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaşlarda vergi düzenlemesi... Asgari ücret vergi düzenlemesi nedir, ne anlama geliyor? Asgari ücret vergi ne kadar?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi?
- SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...
- Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE’ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...
- VE AÇIKLANDI! AÖL sınav sonuçları sorgulama: MEB 2021-2022 1. dönem açık lise sonuçları nereden öğrenilir?
- Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...
- Altın günü nasıl kapattı? 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 21 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak?
- Muş, Ağrı, Van yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Muş, Ağrı, Van kar tatili var mı? Kar tatili olan iller!
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?