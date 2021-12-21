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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TEOMAN DURALI'NIN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ
Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teroman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.

İdil Biret'in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuziyya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.

Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasında yer almaktadır.

Gürbüz Azak, gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. En önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe gönül veren İbrahim Manav'dır. Vefa ödülümüzü Kemal Tahir'e veriyoruz. Kendisi hakikati aramak konusundaki merakı ile pek çok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur. Osmanlı ile Cumhuriyet Türkiyesi ile toplumla ilgili ezber bozan yaklaşımlarını bedel ödemekten çekinmeyerek ortaya koymuştur.

Kullandığımız ifadelerin geçmişte yapılan güzel işlere gıpta içerdiğini herhalde farketmişsinizdir. Geçmişte büyük medeniyetlerin ortaya çıkışına baktığımızda temelde sürecin belirleyicisinin kültür olduğunu görürüz. Günümüzde küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu gerçektir. Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği kimlerin elinde atom bombası olduğundan daha önemli hale gelmiştir. Teknolojinin ve internetin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar, insanların gönlünden süzülüp gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz. Kültür ve sanatta yapacağımız atılımla ruhumuzu esaretten kurtacağız ki bedenimizi de özgür bırakabilelim.

2053 VİZYONUMUZUN ANA TAŞIYICISI EĞİTİM VE KÜLTÜR OLACAK
Geçtiğimiz 19 yılda büyük atılım gerçekten tarihe geçecek bir başarının ifadesidir. Bundan sonra kültür, sanat ve eğitim alanlarına yoğunlaşmamız lazım ve yoğunlaşıyoruz. Fiziki mekanların içini de her yönüyle doldurmamız gerekiyor. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır. Ankara'daki CSO gibi, İstanbul'daki AKM gibi nice eseri yaptık. İnşallah çok kısa bir zaman içinde tarihi Rami Kışlası'nı da bu tür eserler içinde bitiriyoruz. Bunları da önümüzde çıkarılan nice engellere rağmen hayata geçirdik.

TERÖRİSTLERİN BRANDALARINI O BİNAYA ASMIŞLARDI
İstanbul'daki yeni AKM'nin safahatini hatırlayın. O binaya ne tür brandalar asmışlardı. Teröristlerin brandalarını o binanın gövdesine asmışlardı. Emniyetimiz onları indirdi, hepsini layık olduğu yere gönderdi. Biz ne yalanlarla boğuştuğumuzu bu eserlerle dünyaya ispat ediyoruz

EN FAZLA DİZİ İHRAÇ EDEN İKİNCİ ÜLKEYİZ
Geçmişte televizyon kanallarımız yabancı dizilerin işgali altındaydı. Şimdi tarihimizi anlatan televizyon dizilerimiz 150'ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülkeyiz.

BURUK TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021'deki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıklamıştı.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Tören, bilim kültür alanında ödüle layık görülen Teoman Duralı 6 Aralık'ta vefat etmesi nedeniyle buruk bir havada gerçekleştirildi.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bilim Kültür: Teoman Duralı

Müzik: İdil Biret

Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya

Sinema: Cüneyt Arkın

Edebiyat: Gürbüz Azak

Kaligrafi: Ethem Çalışkan

Sahaflık: İbrahim Manav

Vefa Ödülü: Kemal Tahir

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