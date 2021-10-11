Spor Toto sonuçları sorgulama: 11 Ekim Süper Toto sonuçları belli oldu mu? İşte kazanan şanslı rakamlar...
11 Ekim Süper Toto sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. En son yapılan çekilişte 70 milyonun üzerindeki büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca devretti. Şimdi ise gözler bu haftaki çekiliş sonuçlarına çevrilirken 11 Ekim 2021 Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. İşte, 11 Ekim Süper Toto sonuçları belli oldu mu? İşte kazanan şanslı rakamlar...
11 Ekim Süper Toto sonuçları belli oldu mu? Süper Toto sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden takip ediliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için sorgulamalar hız kazandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 EKİM 2021
Sayısal Loto sonuçları açıklandı Çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak aktarıldı. Açıklanan sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve 72.660.473,88 TL devretti.
Kazandıran numaralar: 17, 42, 50, 76, 84, 89+ 12 (joker)
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarında.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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