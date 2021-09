Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yurt provokasyonuna tepki: Yalan kampanya yürütülüyor

'Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İktidar olarak tüm vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan yurt provokasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak razıyım, Elhamdülillah. Sağlıktan eğitime, konuttan, istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.

"ENGELLİLERİN KAMUDAKİ İSTİHDAMI 60 BİNİ AŞTI"

30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı. 139 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. Koruyucu aile modelini de genişlettik. 18 binin üzerinde çaocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu.

"HİÇ KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAK SOSYAL DEVLET SİSTEMİ KURDUK"

Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz. Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz. Çalışmak isteyene ve çalışabilecek olana iş imkanı sağlarken bunun dışında kalan herkesi gözetip korumak boynumuzun borcudur.