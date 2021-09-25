Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yurt provokasyonuna tepki: Yalan kampanya yürütülüyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Başkan Erdoğan, AK Parti hükümeti döneminde verilen sosyal yardımlara dikkat çekerken, son günlerde pompalanan yurt provokasyonuna da değindi. Başkan Erdoğan, ''Yurt kapasitesinin görmeden yalan kampanya yürütülüyor. Yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadar tırmandıran, neredeyse 1 milyona vardıran bir iktidar var'' dedi.
'Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İktidar olarak tüm vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan yurt provokasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak razıyım, Elhamdülillah. Sağlıktan eğitime, konuttan, istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.
"ENGELLİLERİN KAMUDAKİ İSTİHDAMI 60 BİNİ AŞTI"
30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı. 139 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. Koruyucu aile modelini de genişlettik. 18 binin üzerinde çaocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu.
"HİÇ KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAK SOSYAL DEVLET SİSTEMİ KURDUK"
Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz. Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz. Çalışmak isteyene ve çalışabilecek olana iş imkanı sağlarken bunun dışında kalan herkesi gözetip korumak boynumuzun borcudur.
"MİLLETİMİZ İSTİKLALİNE SAHİP ÇIKMA İRADESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"
Bizim kuşağımız 1960 darbesinde çocuktu ama darbenin yol açtığı acıların etkisini o çocuk halimizde bile hissediyorduk. Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olan 1970 de gençlik dönemlerine denk geldi. Darbe taşlarının nasıl adım adım döşendiğini bizzat gördük. 1980 darbesi böyle bir dönemin ardından ülkemizin saf dışı edildiği bir felaketti. Milletimiz istiklaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur.
YURT PROVOKASYONU
Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak kampanyalar sürdürdüler. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada, bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Burada 2 bilemedin 3 kişilik kapasite ile öğrencilerimizi ağırlıyoruz.
"AİLE KURUMUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"
Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz. Devletler gibi milletler de gelenekleriyle, kurumlarıyla yaşarlar. Biz binlerce yıllık kurum kültürümüzde dünyaya ilham olmuş bir ülkeyiz. Şu anda 1000 kişi yatak kapasiteli böyle bir yurt binasına sahip oluyoruz.
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