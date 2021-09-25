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Başkan Erdoğan: Kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk

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Giriş: 25.09.2021 18:26
Başkan Erdoğan, 'Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, KYK yurtları ile ilgili provokasyonlara tepki göstererek, "Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız. Bunu görmeden, yurt yokmuş gibi bir kampanya yürütülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan." ifadelerini kullandı.
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