Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı mesajı
Piyade Uzman Çavuş Eser, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eser'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.