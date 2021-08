"Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak" iddialarına yalanlama! Asla kabul etmeyiz

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldığını belirten Altun, "Makalede 'We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country' ifadesi geçiyordu. Yani Wallace, makalesinde 'İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız' diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde 'Türkiye geçmiyor, ima dahi edilmiyordu" dedi.