"Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak" iddialarına yalanlama! Asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanlığının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan için kaleme aldığı makaledeki ifadelerin çarpıtıldığını açıkladı. "Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, "Talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin Afganistan ile ilgili kaleme aldığı makalenin çarpıtıldığını belirterek, "Bu makale, 'İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak' şeklinde sunuldu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gece herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yalan terörü' dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördüklerini bildirdi.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldığını belirten Altun, "Makalede 'We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country' ifadesi geçiyordu. Yani Wallace, makalesinde 'İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız' diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde 'Türkiye geçmiyor, ima dahi edilmiyordu" dedi.
"TALEP GELSE DAHİ BUNU ASLA KABUL ETMEYİZ"
Altun, İngiliz bakanın makalesinin Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Ve bu makale, "İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa!
Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.
Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi.
Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.
Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir.
Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz."
İŞTE O MAKALE
The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makale
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.
The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace'e atfen Türkiye ve Pakistan'ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.
DIŞİŞLERİ DE YALANLADI
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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