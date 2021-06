Yabancı misafirlerden Türkiye'nin sağlık gücüne övgü! Korona ile mücadele dönemi mükemmel işledi

"HER ŞEY MÜKEMMEL ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

Yunanistan'dan Balıkesir'e gelen Yiannis Yiatilis de Türkiye'deki Kovid-19 aşılama programının çok başarılı olduğunu belirtti.

Yaş sırası geldiğinde internet ortamından çok kolay randevu aldığını ifade eden Yiatilis, "Günüm geldiğinde hastaneye gittik ve her şey mükemmel şekilde tamamlandı. Bizim için bekliyorlardı. Her şey temiz ve güzeldi, 2 dakika bile bekletilmedik. Her şey hızlı ve başarılı şekilde halledildi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok mutluyum." dedi.

Belli sebeplerden dolayı Türk hastanelerinde birkaç defa bulunduğunu ve olumlu tecrübeler yaşadığını dile getiren Yiatilis, "Bence doktorlar ve personel çok çok iyi eğitilmiş. Devlet hastanelerindeki yoğunluğa rağmen her şey çok net ve temiz. Ayrıca herkesi bilgilendiriyorlar ki bu da Avrupa standartlarında çok nadirdir. Çok verimli bir çalışma. Açıkçası çok sevdim ve bence insanlara saygılı olmak yüksek seviyede bir medeniyeti gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'de kendisini yeterince güvende hissettiğini söyleyen Yiatilis, "Bir Yunan vatandaşı olarak Türkiye'deyken kendimi evimde gibi hissediyorum. Herkes bana dostça davranıyor. Yunan olduğumu söylediğimde bir gülümseme ve dostça bir yüz görüyorum, burada olmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.