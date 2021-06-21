Yabancı misafirlerden Türkiye'nin sağlık gücüne övgü! Korona ile mücadele dönemi mükemmel işledi

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye'de yaşayan uluslararası misafirler, Kovid-19 aşılama sürecindeki deneyimlerini ve Türk sağlık sisteminden memnuniyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda anlattı.

"Bu Topraklara Aşık" başlıklı seride Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen ve uzun süredir bu bölgelerde yaşayan İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan vatandaşları, kendi ülkeleriyle Türkiye'nin sağlık sistemini karşılaştırdı, Türk sağlık sistemine duydukları hayranlığı dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından "Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız." ifadeleriyle paylaştı.

"KENDİMİZİ BURADA ALMANYA'DAN DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Almanya'dan gelen ve Antalya'da yaşayan Marion Füller ve Michael Wigant, film serisinde görüşlerine yer verilen isimlerden ikisi oldu.

Wigant, Türk toplumunun salgın tedbirleri konusunda çok özenli davrandığını, mesafenin korunduğunu, her yerde maske takıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yakında durumun düzelmesini umuyoruz. Burada hükümet tarafından kapanma döneminde yapılan şeyler Almanya'da yapılanlardan daha iyi. Burada yaşlı insanlara, alışverişe gidemeyecek durumda olan insanlara bakılıyor, tıbbi destek daha iyi. Almanya'dan farklı olarak aşılama yaşa bağlı olarak daha iyi yapılıyor. Kendimizi burada Almanya'dan daha güvende hissediyoruz. Bu da sadece 14 günlüğüne bile olsa Almanya'ya gitmemiş olmamızın ve burada kalmamızın nedenlerinden biri. Yakın zamanda da Almanya'yı ziyaret etmeyeceğiz."

Wigant, Türkiye'deki sağlık sisteminin olumlu taraflarına ilişkin örnek verirken "Almanya'da röntgen için iki ay bekliyorum, burada ise 20 dakika. Neden buradaki sistem daha iyi, Almanya'da durum neden bu kadar kritik bilmiyorum fakat bana göre Türkiye'deki sağlık sistemi Almanya'dakinden iyi." ifadelerini kullandı.