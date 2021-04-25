Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sözde Ermeni soykırımına tepki!

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 25, 2021