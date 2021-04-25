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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sözde Ermeni soykırımına tepki!

Son dakika haberleri... Sözde Ermeni soykırımına sarılarak Türkiye'yi suçlayanlara tepki gösteren Sözcüsü , "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sözde Ermeni soykırımına tepki!

Sözcüsü resmi Twitter hesabından iftiralarına tepki gösterdi.

Önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar." ifadelerine yer verdi.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları;

Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.

Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir." açıklamasında bulundu.

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