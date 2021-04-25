Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a soykırım yanıtı

ABD yönetiminin yurt dışındaki Ermeni lobisinin, bu olayları söz konusu şekilde niteleme baskısına boyun eğdiğini kaydeden Kalın, "Ermeniler toplumumuzun önemli bir parçası ve 7 yüzyıldan uzun süredir beraber yaşıyoruz. Osmanlı Türkleri bir sabah uyanıp Ermenileri katletmeye karar verdi diye bir durum yok. I. Dünya Savaşı esnasında karşılıklı mukatele olayları yaşandı. Tüm taraflar, Ruslar, İngilizler de bu dönemde bir çok kanlı olaylara, ayaklanmalara karıştı. Buradaki tarihi bağlamı hatırlamak önemli. ABD Başkanı'nın açıklamaları, siyasi kazanımlar için tarihi olayları politize ediyor. Bu çok yazık." ifadesini kullandı.

-"SOYKIRIM İÇİN ULUSLARARASI MAHKEME KARARI GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Türk, Ermeni, Rus, İngiliz ve diğer uluslardan tarihçilerden kurulu 1915 yılı ve sonrasındaki olayları araştırmak üzere arşivlerin açılacağı ortak bir komisyon oluşturma çağrısına işaret eden Kalın, "dar siyasi ajandalarla ilerleyen bazı hükümetler ve parlamentoların 1915 Ermenilerin öldürüldüğü yönündeki propagandayı tercih ettiğini" dile getirdi.

Kalın, soykırım diye sunulan tezin tarihi ve hukuki temeli olmadığının altını çizerek, "Bir olayı soykırım diye nitelemek için bu amaçla kurulmuş bir uluslararası mahkeme gerekir. Srebrenitsa ve Ruanda'daki gibi, bunlar modern tarihteki soykırım örnekleri. İki tane ayrı uluslararası mahkeme bu olaylarla ilgili hüküm verdi." değerlendirmesinde bulundu.