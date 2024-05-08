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ZTK'da final yolunda son düzlük! İşte Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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ZTK’da final yolunda son düzlük! İşte Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. İlk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmıştı. İşte iki takımın final yolundaki muhtemel 11'leri! Kritik karşılaşma ahaber.com.tr ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

A SPOR'DAN NAKLEN YAYINLANACAK

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı bugün 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FİNAL YOLUNDA SON MAÇ!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez finale yükselme mücadelesi verecek.

Sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanştan istediği skora alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu , Veseli (Sangare), Koray Günter, Ceccherini, Levent, Rohden (Feghouli), Kourbelis, Eysseric (Can)Emre Mor, Mendes, Markao

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat, Bardhi, U.Güneş, Pepe, Visca, Onuachu

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