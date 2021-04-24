Son dakika: F-35 ve S-400 karaları sonrası Biden son kozunu kullandı! Skandal 'soykırım' kararının perde arkasında ne var?

Zehir, ABD Başkanı'nın açıklamasının tarihi ve bilimsel açıdan hiçbir değerinin olmadığını vurgulayarak, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da tükettiğini kaydetti. Bugün Suriye'deki terör örgütlerine her türlü desteği ABD'nin verdiğine dikkati çeken Zehir, "Türkiye, Suriye'de bir terör koridoru kurulmasını engellemek için savaş veriyor. Artık rakibimizin ABD olduğunu biliyoruz, Karabağ savaşında ABD desteğinin Ermenistan'dan yana olduğunu biliyoruz. 30 yıllık Ermeni işgalinde Minsk Grubu'nda olmasına rağmen ABD'nin sorunun çözümü için hiçbir şey yapmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Zehir, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

ABD SON KOZUNU HARCADI



"Bugünkü Türkiye'nin elinde, alınan bu karara karşı atacak bazı adımları ve imkanları vardır. ABD ile NATO müttefikiyiz. Ancak bir düşmanla müttefik olunmaz. Daha üç gün önce F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmasından böyle bir açıklama geleceği belliydi. Bu gelişmeleri çok büyük felaket olarak görmemek gerekir, tarihi gerçeklerimiz ortadadır. ABD, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da harcamıştır. Artık kullanacak başka bir şeyleri kalmamıştır."