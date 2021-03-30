Instagram'a neden girilmiyor, açılmıyor? Instagram sorunu ne zaman çözülecek? Instagram neden donuyor?

Instagram'a neden girilmiyor, açılmıyor? Instagram sorunu ne zaman çözülecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ı kullanan kişiler 30 Mart 2021 Salı günü mobil uygulamada erişim sorusu yaşamaya başladı. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram sorunu ne zaman çözülecek? Instagram neden donuyor?

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ı kullanan kişiler 30 Mart 2021 Salı günü mobil uygulamada erişim sorusu yaşamaya başladı.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram durduruldu hatası ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor.

Downdetector'da yer alan bilgilere göre 17:00'den itibaren İnstragram'ın mobil uygulamasında sorun yaşanmaya başlandı. En fazla hata bildirimi android uygulama ve ios uygulama ile ilgili geldi.

INSTAGRAM DURDU HATASI İÇİN BAZI ÇÖZÜMLER

Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın. Arkaplanda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

Instagram'ı tamamen kapatalım.

Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.