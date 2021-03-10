Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dün hem siyasi tarihimiz hem de ülkemiz açısından önemli bir yıl dönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekiliyle açık ara birinci parti çıkıp iktidara gelmişti. Ancak iktidar iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğumuz için maalesef Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan sayın Deniz Baykal'ın sergilediği duruşla Meclis'te yapılan değişikliğin ardından bu yasağımız kaldı. Siirt'teki seçimin yenilenmesi kararıyla biz de 9 Mart 2003 tarihiyle Meclis'teki yerimizi aldık, ardından da başbakanlık görevini üstlendik. Bu hadise, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur.

"İSTİKLAL MARŞIMIZI VE MEHMET AKİF ERSOY'U TÜM YÖNLERİYLE ANLATACAĞIZ"

2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız. İnşallah yarın da büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Mehmet Akif'in ömrünün son günlerinde dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Türkiye'nin son 7-8 yıldır istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere Rabb'imden hidayet niyaz ediyorum.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.

Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

CHP zihniyetinin hükümet olduğu yıllara baktığımızda; bu ülkede enerji ne durumdaydı veya enerji potansiyelimiz neydi, şimdi ne oldu?

Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. Özellikle CHP zihniyeti mensupları yoğun bir tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza.

Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığından itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları acaba CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir. Sizin o kayıp yıllar düşündüğümüz zamanlar var ya, orada işte. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim: Biz görevi devraldığımızda IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı. Kimden devraldık, CHP zihniyetinden. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizden devraldık.

Sizin şu anda sözcünüz Hazine'de çantacı olarak dolaşırdı ve ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkenin ne Hazine'sini ne Merkez Bankası'nı güçlendirmedi.

Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.

"DAMAT DİYE DALGA GEÇTİĞİNİZ BERAT BEY BU ADIMLARI ATTI"

Berat Bey'in görevde olduğu dönemde 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi aldık. Şimdi bir tanesini daha alıyoruz. Filomuz dünyada belki de en güçlü filolardan oluyor.

Artık ben sismik araştırmalarımızı da rahatlıkla yaparım, sondaj çalışmalarımızı yaparım. İstersem bu gemilerimi dünyanın değişik ülkelerine de kiralarım.

Bunlar da çok ciddi rakamlar. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye elini açan değil, el veren bir ülke konumundadır. Ey o tweeti atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde bu adımlar atıldı.

Yenilenebilir enerji kurulu gücündü dünyada 13'üncü, Avrupa'da 6'ncı sıradayız. Geçen yıl kullandığımız elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettik.

Detaylar gelecek...