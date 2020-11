Milli Anadolu Ankası-2020 tatbikatı! A Haber görüntüledi…

VE SONRASI....

"Arama kurtarma helikopterleri şu an o yaralı askerin yanına geldi ve sol taraftada yine askerler bölgeyi koruma altın aldı. şu an senaryo gereği bir yaralı asker sınır ötesinde düşman toprakları içerisinde kalmıştı. yaralı asker alındı. yaralı asker alındı. atak helikopterleri yine bölgede tarama yapıyor şu an iki arama kurtarma helikopterini görüyoruz bir helikopterdeki görevli personeller yaralı askeri aldı diğer arama kurtarma helikopterindeki askerler ise bölgenin güvenliğini sağladı işte bu tatbikatın senaryosu gerçekle birebir aynı yapılıyor şu an tatbikat başarıyla tamamlandı ve birinci arama kurtarma helikopteri bölgeden ayrıldı ikinci helikopterde yine aynı şekilde bölgeyi terk etti ve diğer helikopteri takip ediyor."