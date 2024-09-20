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Narin cinayetinde 37 saniyelik sır görüşme deşifre edildi! İşte amca ve işçisinin o konuşması

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 19:15 Güncelleme: 20.09.2024 19:27
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Narin cinayetinde 37 saniyelik sır görüşme deşifre edildi! İşte amca ve işçisinin o konuşması

Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.Minik Narin'in katledilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran ve 15 yaşındaki işçisinin telefonda yaptığı Kürtçe konuşmaları deşifre edildi. Konuşmada amca Güran'ın işçisine "Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru. Sınırın orada, senin bir şeyin" dediği ortaya çıktı. 37 saniyelik sır konuşmaya ilişkin tutanak dosyaya eklendi.

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