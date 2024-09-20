CANLI | İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Hizbullah'tan jet hızında misilleme | En özel görüntüler A Haber'de
İsrail'in, Hizbullah'a yönelik peş peşe siber terör saldırılarının ardından tansiyon git gide artıyor. Yapılan saldırıda Hizbullah'ın 32 üyesi hayatını kaybetmişti. Lübnan ordusu şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha etmeye başlarken Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce İsrail, Hizbullah hedeflerine bu kez hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırıların Lübnan halkına karşı bir savaş ilanı olduğunu belirterek "En az 4 bin kişiyi öldürmek istediler. İsrail kırmızı çizgiyi aştı, yanıt vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İsrail-Lübnan hattında sıcak dakikalar yaşanırken ahaber.com.tr en özel görüntüleri anbean aktarıyor. İşte dakika dakikada yaşananlar...
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a düzenlediği saldırılar bölgede topyekün savaşın fitili ateşleniyor.
NE OLMUŞTU?
ÇAĞRI CİHAZLARINA SIZIP PATLATTILAR
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralanmıştı. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedilmişti.
İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A 2. DİJİTAL SALDIRI!
İsrail (18.09.2024) Lübnan ve Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ikinci saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Hizbullah üyelerine ait telsizlerin patlatıldığı öğrenilmişti. İsrail'in 2. siber saldırısında çok sayıda yaralı olduğu kaydedilmişti.
İSRAİL LÜBNAN'DA BİRÇOK NOKTAYI BOMBALADI
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR....
İSRAİL ORDUSUNDAN GÜVENLİK TALİMATI: TOPLU HALDE BULUNMAYIN
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olayların gölgesinde durum değerlendirmesi yapıldığı ve bir dizi güvenlik önlemi alındığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.
LÜBNAN BMGK'YA ŞİKAYETTE BULUNACAK
Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.
BM'DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki gelişmeleri Genel Sekreter Antonio Guterres ve ekibinin yakından takip ettiğini belirtti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in tüm taraflarla irtibatta olduğunu aktaran Dujarric, kendisinin itidal çağrısında bulunduğunu ve diplomatik çabaları desteklemeye devam ettiğini bildirdi.
Guterres ve ekibinin Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Dujarric, tüm taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısında bulundu.
Dujarric, BM Lübnan Barış Gücü'nün de taraflarla irtibatta olduğunu dile getirdi.
LÜBNAN'IN BM MİSYONU: TELSİZLER ELEKTRONİK MESAJ GÖNDERİLEREK PATLATILDI
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, çağrı cihazları ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının etkileri sürüyor.
İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, bu hafta düzenlenen saldırıya yönelik Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmada, cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.
Haberde, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A AĞIR BOMBARDIMAN
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.
Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.
SAVAŞTAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!
İsrail ile Hizbullah arasındaki savaştan özel görüntüler A Haber'de anbean aktarılıyor.
LÜBNAN'DA HALK NASRALLAH'IN AÇIKLAMALARINI TAKİP ETTİ
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki halk, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmayı ekranlardan takip etti.
NASRALLAH'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME: YANIT VERECEĞİZ
Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada "Büyük insani dayanışma gösterdik. Her yerde yaralılar vardı. Yara aldıysanız onlar da yara aldı. Zor bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in çizgiyi aştığını belirten Nasrallah "En az 4 bin kişiyi öldürmek istediler. Yanıt vereceğiz." dedi.
NASRALLAH'IN KONUŞMASI ÖNCESİ HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.
İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.
"ŞÜPHELİ CİHAZLAR İMHA EDİLİYOR"
Lübnan'da, ordunun özel birimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde şüpheli iletişim cihazlarını imha ettiği belirtildi.
Ülkede çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail’in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi.
Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edildi.
TELSİZLERİN AİT OLDUĞU FİRMADAN AÇIKLAMA
Patlatılan telsizlerin Japonya merkezli "ICOM" tarafından üretildiği belirtilirken, firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "IC-V82, 2004'ten Ekim 2014'e kadar Orta Doğu dahil olmak üzere üretilip ihraç edilen bir telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durdurulmuş ve o tarihten bu yana şirketimizden sevkiyatı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Lübnan'da "ICOM" logosunu taşıyan telsizlerin patladığına dair haberlerle ilgili gerçeğin araştırıldığı belirtildi.
ABD: GERGİLİMİN TIRMANDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYORUZ
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Lübnan'da art arda gerçekleştirilen ve Hizbullah'ı hedef alan patlamalara yönelik, "Herhangi bir şekilde gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin patlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuştu. Kirby, Lübnan'da iki gündür devam eden ve İsrail'in sorumlu tutulduğu patlamaların ardından çatışmanın tüm taraflarını bölgesel gerilimin artmasına karşı uyardı. Kirby, "Herhangi bir şekilde gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz. Çözümün ek askeri operasyonlar olduğuna inanmıyoruz" dedi.
Kirby, ayrıca ABD'nin çağrı cihazı ve telsiz patlamalarıyla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Dünkü olaylarda veya bugünkü olaylarda hiçbir şekilde yer almadık" şeklinde konuştu. Hizbullah'ı hedef alan patlamaların İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine zarar verip vermeyeceği sorulan Kirby, bunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Kirby, "Bir hafta öncesine göre (bir anlaşmaya) daha yakın değiliz" dedi. Orta Doğu'da topyekun bir çatışmanın kaçınılmaz olup olmadığı sorulan Kirby, "O bölge söz konusu olduğunda hiçbir şey kaçınılmaz değildir" ifadelerini kullandı.
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