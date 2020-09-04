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IKBY Başkanı Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Başkanı 3 yıl sonra 'da... Başkan , Barzani'yi 'nde kabul edecek. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, canlı yayında kritik görüşmenin detaylarını anlattı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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IKBY Başkanı Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Başkan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İşte A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun aktardığı bilgiler:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin saat 14.00 civarında Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. IKBY Başkanı Barzani ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile görüştü.

Barzani 3 yıl sonra Ankarada! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek BARZANİ 3 YIL SONRA ANKARA'DA! BAŞKAN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KABUL EDECEK

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Birçok konunun ele alınması bekleniyor. Barzani, geçtiğimiz günlerde Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü. Bu noktada da Türkiye ile bazı konuşmalar gerçekleştirileceğini biliyoruz. Başkan Erdoğan'ın kendisini kabul edeceğini biliyoruz. Görüşmenin ardından yazılı ve sözlü açıklamalar gelecek.

3 YIL SONRA ANKARA'DA
Ziyarette Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Yüksek Danışmanı Felah Mustafa da eşlik ediyor.

Neçirvan Barzani, 2 Eylül günü Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

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