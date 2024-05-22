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Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti’de MKYK toplantısı | Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum sivillerin katledildiği saldırıların emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçundan sorumlu olduğunu belirten Ömer Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıkmalı. Bu gecikmiş bir taleptir. Umarım UCM bunu karara dönüştürür." ifadelerini kullandı.

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