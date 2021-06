Galler mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

"SORUMLU BENİM"

Ozan ve Okay'dan bugün istedikleri performansı alamadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil, sorumlu benim. Merih de Kaan da Çağlar da bizim için önemli oyuncu. Ozan ve Merih ile ilgili şunu söyleyebilirim, Merih daha iyi aşama kaydetti ama sakatlıktan çıkıp buraya geldi ve iyi görünüyordu. Ozan ise aynı şekilde sakatlıktan çıktığı için antrenmanda oyuncuların performansına bakıp kararlar veriyoruz. Maç kötü bittiği zaman her şeyi değiştirebilirsiniz. Ben takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi bir oyun bekliyordum. Olmayınca onları değiştirdim. Bu sefer daha yaratıcı oyuncuları öne koyarak arkasında bir kesici oynattık" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİ BÜYÜKTÜ, O BEKLENTİYİ TAKIM SİZLERE VERDİ"

İtalya maçındaki oyunun, bugünkü karşılaşmanın ilk 25-30 dakikasına yansıdığını söyleyen Güneş, "Beklenti büyüktü, o beklentiyi takım sizlere verdi. Bugün oynadığımız maçta dahil olmak üzere iki maçta gol atamadık. Üzgünüz. Bu takım, bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor. Buna tecrübesizliği de katabilirsiniz. Zaman zaman tecrübesini kullanırsak fiziksel anlamda iyi olmamayı da katabilirsiniz. Teknik taktik kadar fiziksel konu da önemlidir. İlk maçta özellikle rakip bizi hırpaladı. İsteğimizi sahaya yansıtacak kadar güçlü bir oyun oynayamadık. Rakip daha dengeli dağıldı ve bizi kontrol etmeye çalıştı. Hangi sistemi oynarsanız oynayın oyuncuların bireysel performansları da önemlidir. Topu rakibe verip kolay kaybettiğinizde bütün sistemler çöker. Sanki takımın üstünde bir ağırlık var gibi. Buna rağmen zorladılar" şeklinde konuştu.