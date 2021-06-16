Türkiye A Milli Takımı EURO 2020 grubundan nasıl çıkabilir? Galler maçı sonrası hesaplar karıştı
A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler'e 2-0 mağlup olmasının ardından grupta çıkma şansı zora girdi. A Milli Futbol Takımı'mız son maçını kazanarak en iyi 4, 3.'nün arasına girmeye çalışacak. Peki en iyi üçüncülük hesabı nasıl yapılıyor? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlıların şansı hala devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı'mız son maçını kazanarak en iyi 4, 3.'nün arasına girmeye çalışacak.
EN İYİ 3.'LÜK HESABI NASIL YAPILIYOR?
En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında; En fazla puan toplayan En fazla averajı olan En fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak.
Gruplarda ilk 2'ler dışında en iyi 3. olan 4 takım da son 16'ya yükseliyor. İşte A Milli Takımımızın üst tura yükselmesi oluşması gereken koşullar:
İsviçre, İtalya'ya puan kaybedecek.
Türkiye son maçta İsviçre'yi yenecek.
Diğer gruplardaki maçlar da milli takımımızı en iyi 3. yapacak şekilde sonuçlanacak.
EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galler, 2-0 kazandı. Öte yandan A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
3 İSİM KADRODA YER ALMADI
A Millilerin 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Şenol Güneş, ilk maçta kadroda yer verdiği Enes Ünal'ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Güneş, Enes Ünal'ın yerine Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.
KALAN MAÇLAR
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
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