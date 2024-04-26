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Elektrikli araç şarj ağında yeni bir iş birliği daha geldi

Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Elektrikli araç şarj ağında yeni bir iş birliği daha geldi

RHG Enertürk Enerji, elektrikli araç şarj istasyonları için Türkiye’nin büyük mobilya markalarıyla başlattığı iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor: Yenilikçi tasarımlarıyla popüler mobilya markası Mondihome ile yaptığı iş birliği sayesinde elektrikli araç şarj ağını genişletmeye devam edeceğini duyurdu.

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