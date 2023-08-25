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Murat Yıldırım: Dolugaz, Fortune listesinde 190 basamak yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Murat Yıldırım: Dolugaz, Fortune listesinde 190 basamak yükseldi

Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım, “Hızlı büyüyen göz bebeğimiz” diye nitelediği Dolugaz firmasının sektördeki konumu hakkında konuştu. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen petrol şirketleriyle stratejik iş birlikleri yaptıklarını belirten iş insanı, “Toptan LPG ticaretinde ilk üç şirket arasında konumlanmış durumdayız” dedi.

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