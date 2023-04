Son dakika | Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak tek haneye indireceğiz

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ekonomi, siyaset, iş dünyası ve akademiden çok değerli isimleri 10 yılı aşkın süredir bir araya getirerek bir markaya dönüşen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.



Bildiğiniz üzere, 21 yıl evvel hükümete geldiğimiz ilk günden bu yana her daim sizlerle yakın istişare içinde ilerliyoruz.



İş dünyamızla ve akademisyenlerle farklı konu başlıkları altında sık sık bir araya geliyor, tüm talep ve önerileri birlikte değerlendiriyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, ülkemizin her alanda elde ettiği büyük kazanımlarda, elbette sizlerin ve bu yakın iş birliğimizin büyük katkısı vardır.

Aynı şekilde, bugün burada, her biri istisnai birikimlere sahip olan tüm değerli katılımcıların sunacağı fikirler ve öneriler yarınlarımıza yön verecek etkin politikaların şekillendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Bu vesileyle, bizleri bugün burada, bir araya getiren Capital, Ekonomist ve Start Up Dergilerinin tüm değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, sergiledikleri istikrarlı başarı için her birini tebrik ediyorum.