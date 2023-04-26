Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Emekli ve memur maaşları için ipuçları gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geriye 3 veri kaldı. Gözler Mayıs ayında açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yeni zam oranları değişti. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı zam oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yeni oranları!