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Haberler Galeri Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Emekli ve memur maaşları için ipuçları gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geriye 3 veri kaldı. Gözler Mayıs ayında açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yeni zam oranları değişti. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı zam oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yeni oranları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:33
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Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Emekli ve memur maaş zammı için yeni oran geldi. Milyonların maaşlarında Ocak ve Temmuz ayında artış yaşanıyor. Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde yeni zam oranları şekillendi. İşte, emekli ve memur maaş zammında maaşlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek.

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Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak. Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor.

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Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak. Şimdi yeni maaş artışlarıyla ilgili gelişmelere kesimler özelinde bakalım…

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Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...

KAMU İŞÇİLERİ

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Mayıs günü açıklanması beklenen yeni zam oranlarında kamu tarafının tekliflerini artırması ile aradaki makas da kapanıyor.