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Haberler Galeri Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber'de anlattı

Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber'de anlattı

Memur ve emekli Temmuz 2023 zammı için hesaplar şimdiden yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yeni bir müjde vereceği Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Memur ve memur emeklisine ek zam yapılacağı ifade edilirken, üç formül üzerinde durulduğu belirtiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:57
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Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber’de anlattı

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam taleplerini dile getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber’de anlattı

Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinden yeni bir haber geldi. Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanan zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi

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Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber’de anlattı

KULİS BİLGİSİNİ A HABER'DE PAYLAŞTI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber’de anlattı

Bu biraz kulis bilgisi olarak vereceğim bunu elimde bazı rakamlar var ama onları burada speküle etmemek için söylemeyeceğim. 1 Mayıs'ta bir kere memur-sen genel kurulu var Sayın Cumhurbaşkanı de oraya katılacak.


Orada bir konuşma yapacak. Programda var konuşması ve orada bazı müjdeler vermesi bekleniyor. Bu müjdeler üzerine bazı çalışmalar da var.

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Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber’de anlattı

Hem sendikalar çalışıyor taleplerini iletiyorlar hem de hükümet tarafı çalışıyor. Bana bazı bilgiler de geliyor ama rakam söylemeyeceğim. Bazı rakamları biliyorum. Burada bir seyyanen zam müjdesi gelebilir memurlara ve memur emeklilerine.