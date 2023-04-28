Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber’de anlattı

Bu biraz kulis bilgisi olarak vereceğim bunu elimde bazı rakamlar var ama onları burada speküle etmemek için söylemeyeceğim. 1 Mayıs'ta bir kere memur-sen genel kurulu var Sayın Cumhurbaşkanı de oraya katılacak.



Orada bir konuşma yapacak. Programda var konuşması ve orada bazı müjdeler vermesi bekleniyor. Bu müjdeler üzerine bazı çalışmalar da var.