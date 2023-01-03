Son dakika: 500 bin sözleşmeli için kadro şöleni! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Memur ve emekliye zam oranını açıkladı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında açıklamalarda bulundu. Aralık ayın enflasyon rakamlarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük. Onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecek." mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan memur ve emekliye verilen zam oranını açıkladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Memur-Sen konfederasyonlarının değerli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında kamu görevlilerimizin tamamının miladi yılını tebrik ediyor, hayırlı, huzurlu bir yıl diliyorum.
ENFLASYON MESAJI: HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN TÜMÜYLE ÇIKARMAK
Dünyanın her ülkesinde ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görünen bir ülke konumuna geldik. 2023 senesini ihracatta da hedef büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki Aralık ayına göre yüzde 64,52 olarak açıklandı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Enflasyon oranlarının belli olması Memur ve Emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geliyor. Memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık.
MEMUR VE EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ: YÜZDE 25
Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.
Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, Yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.
BU ÜLKEDE "ORDU GÖREVE" DEYİP DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPAN SENDİKALAR GÖRDÜK
Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir. Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.
Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların gücünü belirleyen bir diğer unsursa toplumla aynı hissiyatı paylaşmasıdır. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE İŞTEN ÇIKARILANLAR YASAL DÜZENLEME İLE İŞLERİNE GERİ DÖNECEK
Günümüz Türkiyesinde artık bu sendikacılık anlayışının hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikle ideolojik sendikacılıktan kurtulmuştur. Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler. Attığımız bütün bu adımlarda Memur-Sen gibi kuruluşlarımızın da payı var. Memur-Sen daima milletin ve milli iradenin safında yer almıştır. 27 Nisan bildirisinden Gezi Olayları'na, 15 Temmuz ihanetine kadar tüm saldırıların üstesinden Memur-Sen camiasıyla birlikte geldik.
HER YIL KAMU GÖREVLİLERİMİZİN HAKLARINI İYİLEŞTİREN ADIMLAR ATTIK
Her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Memur-Sen'le gelecekte de omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim son 20 yılda bir taraftan saldırıları göğüslerden diğer taraftan da milletimizin her bir bireyine hizmet ettik. Kimsenin inancına, hayat tarzına müdahale etmedik. Tüm vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna, samimiyetle riayet ettik. Elbette bu süreçte hemen her yıl kamu görevlilerimizin haklarını iyileştiren adımlar attık.
Konut edindirme yardımı kısa adıyla KEY, yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödenmesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı, onları da çalışanlarımıza yine biz ödedik. Ne dedik devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz dedik. 6'lı masada olanlar var ya, onlar bu süreci iyi bilirler. İçlerinde bir tanesi var, devlet olarak bunu hemen ödeyeceksin diyen benim, bu talimatı veren benim. Ve bunları şakır şakır ödedik. Ayrıca YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subayların haklarını iade ettik. Memurlarımızın hafta sonu tatillerinde izinsiz şehir dışına çıkma yasağına son verdik. Kurumlar arası ücret dengesini tesis ettik. 2011 ve 2013'te yaptığımız düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik.
TÜM KAMU PERSONELİMİZE SAHİP ÇIKTIK
Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergelerinde 600 puan artış yaparak kapsamlı bir düzenlemeye getirdik. Öğretmen, sağlık çalışanları, din görevlileri ile avukatların emekli aylıklarında yaklaşık 2 bin lira, ikramiyelerinde yaklaşık 70 bin lira artış gerçekleştirdik. 2022 yılında asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmasına yönelik adım attık. Vergi yükünün ciddi oranda azaltılmasını sağladık. Kamu görevlilerimizi enflasyon karşısında asla ezdirmedik. İmkanlarımızı zorlama pahasına ülkemiz için çalışan tüm kamu personelimize sahip çıktık.
2002 yılında 578 lira olarak ortalama devlet memuru aylığını ise 10 bin 932 liraya çıkardık. Reel artış yüzde 66 oldu. Aynı durum asgari ücretten Emekli maaşına kadar her alanda geçerlidir. İnşallah bundan sonra da kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün de birileri polisinden savcısına öğretmeninden hakimine kadar bütün kamu görevlilerini tehdit ederken biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz.
Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece ulaşılması gereken bir ideali değil, aynı zamanda başlangıcını da ifade ediyor. Birileri görmek ve kabullenmek istemese de Türkiye Yüzyılı'nın güneşi doğmaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz asrın ülkemiz ve milletimizin yüzyılı olmasını kimse engellemeyecektir. Bunun için önümüzdeki 4-5 aylık süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde hepimiz yapmanın ve inşa etmenin zor, yıkmanın da kolay olduğunun farkındayız. Yıkım ittifakının ve destekçilerinin hangi emelleri taşıdığını biliyoruz. Bu paravan yapıdan ülkeye de millete de hayır gelmeyeceği açıktır.
Memur-Sen'in inşallah 2023 seçimlerinde de haktan, demokrasiden yana çok güçlü bir duruş sergileyeceğine inanıyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim kılsın diliyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm kamu görevlisi kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum.
MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN : BİRÇOK TALEBİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçekliğini ve gerçeklerini çok iyi bildiklerini söyledi.
Başkan Erdoğan'ın 20 yıllık AK Parti iktidarında, büyük reformlar gerçekleştirerek milletin güven baremini çok yükselttiğini ifade eden Yalçın, Erdoğan'ın en zor zamanlarda sendikal özgürlüğün önünü açtığını dile getirdi.
Yalçın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu konusunda sıkıntılar olduğunu ancak buna rağmen kanun çerçevesinde şekillenen özgürlüğü sonuna kadar kullandıklarını söyledi.
Başkan Erdoğan'dan taleplerde bulunduklarını ve bu taleplerin birçoğunun karşılığını da aldıklarını kaydeden Yalçın, Erdoğan'ın çözüm odaklı iradesinin sahaya yansımasında önemli sorumluluk üstelenen, çalışma hayatına ilişkin sorunları çok iyi gören ve sahaya vukufiyetiyle işlerini kolaylaştıran ve haklarını almakta rol üstlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür etti.
Çalışma ve sosyal hayata ilişkin "Olmaz, yapılamaz." denilen, imkansız gibi gösterilen birçok hak ve özgürlüğü Erdoğan'ın döneminde elde ettiklerini vurgulayan Yalçın, bu süreçte hayata geçirilen düzenlemeleri hatırlattı.
Kadroyla buluşan sözleşmelilerin iş güvencesine kavuşacağını belirten Yalçın, bu personelin unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına girebileceğini, tayin hakkını kullanabileceğini ve birçok özlük hakkına kavuşacağını söyledi.
EN BÜYÜK ZAM, ENFLASYONUN DÜŞMESİ VE PİYASA İSTİKRARININ YAKALANMASI
Çalışma hayatına ilişkin atılan adımların birbirinden kıymetli olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Korkunç manipülasyonlarla, spekülatörlerle, stokçularla, tekelci marketlerin fiyat oyunlarıyla ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu da bizler gibi sabit gelirlileri gerçekten zorluyor. En büyük zammın, enflasyonun düşmesi ve piyasa istikrarının yakalanması olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon rakamıyla belli olan, enflasyon farkı dahil yüzde 16,48'lik maaş/ücret artışına ilave olarak kamu görevlilerini ve emeklilerini rahatlatacak, sahada memnuniyet üretecek, ek zam talebimizi buradan iletiyorum. Memur-Sen ailesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim milli iradenin yanında olmaya, dimdik, sapasağlam durmaya ve omuz vermeye devam edeceğiz. Sivil anayasanın hayata geçtiği, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, gelişen büyüyen ve sadece bölgesinde değil, dünyada güçlü bir aktör olan yeni Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı' şiarıyla hayata geçeceğine iman etmişçesine inanıyoruz. Çünkü bu konuda öz güvenimiz tam."
Yalçın, Başkan Erdoğan'a, kadroya geçen yaklaşık 500 bin sözleşmeli adına teşekkür etti.
3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.
Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.
SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
MEMUR-SEN: SEVİNCİ PAYLAŞACAĞIZ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle kadrolu, süreli-süresiz sözleşmeli, özel izne tabi şeklinde görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi. Yalçın, sözleşmelilere yönelik yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumunun da ortadan kalkacağını vurguladı.
KADEME, TAYİN, İZİN HAKKI OLACAK
Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek.
Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek.
Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak.
Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.
Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek.
Ücretsiz izne ayrılma, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak.
Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak.
Yemek ücreti yardımından faydalanacak.
Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.
Doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu son bulacak.
İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu sonlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyyanen ve refah payı gündemde! 2023 emekli ve memur maaşı ek zam ile ne kadar olacak? SON GELİŞMELER!
- Taşerona kadro son dakika: 90 bin KİT taşeron işçi ve belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum...
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
- 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?