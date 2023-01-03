Son dakika: 500 bin sözleşmeli için kadro şöleni! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar | Memur ve emekliye zam oranını açıkladı

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ: YÜZDE 25

Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, Yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

BU ÜLKEDE "ORDU GÖREVE" DEYİP DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPAN SENDİKALAR GÖRDÜK

Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir. Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.

Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların gücünü belirleyen bir diğer unsursa toplumla aynı hissiyatı paylaşmasıdır. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.