Son dakika: 500 bin sözleşmeli için kadro şöleni! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar | Memur ve emekliye zam oranını açıkladı

HER YIL KAMU GÖREVLİLERİMİZİN HAKLARINI İYİLEŞTİREN ADIMLAR ATTIK

Her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Memur-Sen'le gelecekte de omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim son 20 yılda bir taraftan saldırıları göğüslerden diğer taraftan da milletimizin her bir bireyine hizmet ettik. Kimsenin inancına, hayat tarzına müdahale etmedik. Tüm vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna, samimiyetle riayet ettik. Elbette bu süreçte hemen her yıl kamu görevlilerimizin haklarını iyileştiren adımlar attık.

Konut edindirme yardımı kısa adıyla KEY, yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödenmesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı, onları da çalışanlarımıza yine biz ödedik. Ne dedik devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz dedik. 6'lı masada olanlar var ya, onlar bu süreci iyi bilirler. İçlerinde bir tanesi var, devlet olarak bunu hemen ödeyeceksin diyen benim, bu talimatı veren benim. Ve bunları şakır şakır ödedik. Ayrıca YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subayların haklarını iade ettik. Memurlarımızın hafta sonu tatillerinde izinsiz şehir dışına çıkma yasağına son verdik. Kurumlar arası ücret dengesini tesis ettik. 2011 ve 2013'te yaptığımız düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik.