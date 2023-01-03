500 bin sözleşmeli için kadro şöleni! Başkan Erdoğan memur ve emekliye zam oranını açıkladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında açıklamalarda bulundu. Aralık ayın enflasyon rakamlarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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