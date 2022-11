2022’de 50 bine yakın şehit yakını gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi

Bakan Yanık, sınırların hemen ötesinde onlarca yıldır yaşanan savaş ve karışıklıklardan Türkiye'yi korumaya, vatandaşların can güvenliğini sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, "Bunun için gece gündüz demeden çalışıyor, maddi manevi her türlü tedbiri alıyoruz. Bu vesileyle şu an devam etmekte olan sınır ötesi operasyonlarda görev alan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler ve muzafferiyetler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren, ülkesini korumak için kendi hayatından geçen bütün yiğit ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kutsal Kitabımız, 'Onlara ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler' buyuruyor. Biz bu inanç ile teselli buluyor ve birbirimizin elinden tutuyoruz. Onlara müjdelenmiş cennette, onlarla buluşmak üzere dualar ediyoruz. Aynı kahramanlıkla mücadele veren bazı askerlerimiz ise vatan aşkıyla unutulmaz başarılara imza atıyor, bu esnada yaralanarak gazi oluyor. Onlara minnetimizi ifade etmekte zorlansak da hayatlarını kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Hükümet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.