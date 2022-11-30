2022'de 50 bine yakın şehit yakını gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002'de kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yanık, "48 bin 39 şehit yakını gazi ve gazi yakınını kamuda istihdam ettik" ifadelerine yer verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin, "2002 yılına kadar bu alanda yalnızca 6 bin 315 vatandaşımız istihdam edilmişti. Biz ise bugünkü 602 atama ile toplam 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlamış oluyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.
Bakan Yanık, sınırların hemen ötesinde onlarca yıldır yaşanan savaş ve karışıklıklardan Türkiye'yi korumaya, vatandaşların can güvenliğini sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, "Bunun için gece gündüz demeden çalışıyor, maddi manevi her türlü tedbiri alıyoruz. Bu vesileyle şu an devam etmekte olan sınır ötesi operasyonlarda görev alan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler ve muzafferiyetler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren, ülkesini korumak için kendi hayatından geçen bütün yiğit ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kutsal Kitabımız, 'Onlara ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler' buyuruyor. Biz bu inanç ile teselli buluyor ve birbirimizin elinden tutuyoruz. Onlara müjdelenmiş cennette, onlarla buluşmak üzere dualar ediyoruz. Aynı kahramanlıkla mücadele veren bazı askerlerimiz ise vatan aşkıyla unutulmaz başarılara imza atıyor, bu esnada yaralanarak gazi oluyor. Onlara minnetimizi ifade etmekte zorlansak da hayatlarını kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Hükümet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.
"HER MAKAM, BİR HİZMET NOKTASIDIR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının istihdamının kapsamını sürekli genişlettiklerini aktaran Yanık, "2002 yılına kadar bu alanda yalnızca 6 bin 315 vatandaşımız istihdam edilmişti. Biz ise bugünkü 602 atama ile toplam 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlamış oluyoruz. Bu istihdam alanları, devletimizin teşekkürü olduğu kadar, milletimizin de sizleri şükranla bağrına bastığının önemli bir göstergesidir. Son olarak elbette her makam, bir hizmet noktasıdır. Sizlerin temsil ettiğiniz değerlere yaraşır bir anlayışla görev yapacağınıza, bu değerlerin mükemmel bir temsilcisi olacağınıza inancım sonsuz. Yeni vazifelerinizde her birinize üstün başarılar diliyorum. Güçlü ve müreffeh Türkiye idealimize hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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