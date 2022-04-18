Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Karapınar GES için tarih verdi: Aralıkta tamamlanacak! İstanbul Havalimanı mesajı

İnşaat ve sanayi şirketlerinden sonra ikinci nesil olarak 1974'te Kalyon Holding'i kurduklarını anımsatan Kalyoncu, inşaattan sonra Gaziantep ve Ankara'da Kalpen olarak plastik pencere ve PVC üretim fabrikasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kalyoncu, üçüncü sektör olarak enerjiye girdiklerini, 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan enerji sıkıntısına çözüm olarak yapılan ihaleyi kazandıklarını, Türkmenistan'dan aldıkları doğal gazı Gürcistan'a getirdiklerini ve orada elektrik enerjisine çevirdiklerini, o enerjiyi Karadeniz'den çok düşük fiyatlarla 4 yıl boyunca ülkeye getirdiklerini ve bu konudaki sıkıntının giderilmesine önemli bir katkı sağladıklarını anlattı.

Holding olarak sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerji üretimini, eğitimi, insana hizmet etmeyi, insan yetiştirmeyi, tarihi, kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkmayı şirket değerlerinin merkezine koyduklarını dile getiren Kalyoncu, ana hedeflerinin bu konular olduğunu söyledi.