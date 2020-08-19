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Milli enerji için büyük teknoloji hamlesi! Cemal Kalyoncu: Bugün güneş farklı doğacak

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Giriş: 19.08.2020 13:55
Güncelleme:19.08.2020 14:01
Türkiye’nin yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak Kalyon Enerji’nin Ankara Sincan’da yine 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre güneş teknolojileri fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılıyor. Dev yatırım toplam 1.400 kişiye istihdam sağlayacak. Enerjide tarihi açılış öncesi Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, açılışı yapılacak olan fabrika hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, "Bugün güneş farklı doğacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da yine 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre güneş teknolojileri fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Dev yatırım toplam 1.400 kişiye istihdam sağlayacak. Enerjide tarihi açılış öncesi Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, açılışı yapılacak olan fabrika hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BUGÜN GÜNEŞ FARKLI DOĞACAK

Kalyoncu, "Bugün güneş farklı doğacak çünkü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle dünyada ilk Türkiye'de ilk 4 fabrika bir arada güneş yatırımı yapmış olduğumuz fabrikanın açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ ENERJİ İÇİN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ

Fabrika hakkında bilgiler veren Kalyoncu, "İnşallah ülkemize çok büyük teknolojik ve ekonomik bir katkı, katma değer sağlayacağız. Fabrikamızın şu an yıllık ülkemize ekonomik katkısı yıllık 400 milyon dolar ithal ikamesi yani ülkemiz yılda enerji ve panel için yurt dışına 400 milyon dolar daha az para harcayacak. 1.400 kişi fabrikada istihdam ediyoruz." şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ KATMA DEĞERİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETMEK

Kalyoncu, "Bu yaptığımız yatırımla gerçekten gurur duyuyoruz. İnşallah milletimizde yaptığımız işten gurur duyacak. Ülkemize çok şeyler katacağız bizim hedefimiz katma değeri yüksek teknoloji üretmek." dedi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncudan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışı öncesi önemli açıklamalar KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU'DAN GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI AÇILIŞI ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Dev yatırım! İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor! 1.400 kişiye istihdam sağlayacak DEV YATIRIM! İLK YERLİ GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI AÇILIYOR! 1.400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Milli enerji için büyük teknoloji hamlesi! Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikası açılıyor MİLLİ ENERJİ İÇİN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ! KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI AÇILIYOR

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