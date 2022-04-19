19 Nisan 2022, Salı
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Karapınar GES Avrupa'nın en büyüğü olacak
Kalyon Holding tarafından Konya Karapınar'da hayata geçirilen güneş enerjisi santralinde (GES) sona gelindi. Santral Avrupa'nın en büyüğü unvanına sahip olacak, ayrıca 2 milyon kişinin de elektriğini sağlayacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aralıkta tamamının biteceğini belirterek, "Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu." dedi.