19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Karapınar GES Avrupa'nın en büyüğü olacak

Karapınar GES Avrupa'nın en büyüğü olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2022 09:10
Kalyon Holding tarafından Konya Karapınar'da hayata geçirilen güneş enerjisi santralinde (GES) sona gelindi. Santral Avrupa'nın en büyüğü unvanına sahip olacak, ayrıca 2 milyon kişinin de elektriğini sağlayacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aralıkta tamamının biteceğini belirterek, "Yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Bu santralimiz dünyanın en büyük üç santralinden biri, bugün ulaşmış olduğu 700 MW kapasite ile zaten Avrupa'nın en büyüğü oldu." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’nın en büyüğü olacak
Avrupa'nın en büyüğü olacak
Milyonları ilgilendiriyor! A Haber’de anlattı
Milyonları ilgilendiriyor! A Haber'de anlattı
Türkiye’de tedavi altında
Türkiye'de tedavi altında
İki şehir arası 3 saate düşecek!
İki şehir arası 3 saate düşecek!
Rusya’dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı
Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman başlıyor?
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman başlıyor?
1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satışları başladı!
1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışları başladı!
Tüketiciyi yanıltan reklamlara düzenleme
Tüketiciyi yanıltan reklamlara düzenleme
Hal yasası ne zaman çıkacak?
Hal yasası ne zaman çıkacak?
Tavan kira uygulaması fırsatçıları durdurur mu?
Tavan kira uygulaması fırsatçıları durdurur mu?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Kur stabil hale geldi
"Kur stabil hale geldi"
Daha Fazla Video Göster