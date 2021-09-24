İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim'de okuyan öğrencilerin İOKBS sınavları 5 Eylül tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınav sonrası sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), sınav sonuçları gündemde araştırılan konular arasında. 5 Eylül'de İOKBS bursluluk sınavına giren öğrencilerin yakından takip ettiği sonuçlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yıl 25 Nisan'da yapılması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) korona virüs nedeniyle ertelenmiş, 5 Eylül tarihinde yapılmıştı. MEB İOKBS sonuçları için eylül ayını işaret etmişti. 5,6,7,8, 9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS'nin sonucu takvime göre 28 Eylül'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021'de meb.gov.tr adresinden duyurulacağını bildirdi.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde 'Sınav Sonuç Belgesi'ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.
Ortaokulun 5-6-7-8 ve lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek için katıldıkları sınav olan İOKBS sınavına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor.
Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2021? CTE ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
- Bu yöntemi kullananların başı ağrıyacak! Maaşlar kesilirken, paralar faiziyle geri isteniyor! SGK açıkladı...
- Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?
- Arka Sokaklar Ali neden ayrıldı? Arka Sokaklar yeni oyuncular kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Ayakları yerden kesilecek! 3.439 TL altında olamayacak...
- Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? PSB ile Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?
- 24 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Emekli nefesini tuttu bekliyor! 2022 zam tahmin ortaya çıktı! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır?