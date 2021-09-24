İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), sınav sonuçları gündemde araştırılan konular arasında. 5 Eylül'de İOKBS bursluluk sınavına giren öğrencilerin yakından takip ettiği sonuçlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 25 Nisan'da yapılması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) korona virüs nedeniyle ertelenmiş, 5 Eylül tarihinde yapılmıştı. MEB İOKBS sonuçları için eylül ayını işaret etmişti. 5,6,7,8, 9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS'nin sonucu takvime göre 28 Eylül'de açıklanacak.