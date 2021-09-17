YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!
YKS ek tercih taban puanı kaç? 2021 YKS ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından ikinci tercih dönemi başlayacak. Ek tercih döneminde başvuru yapacak öğrenciler, 2. tercihlerde taban puanların kaç olduğunu araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? İşte haberin detayları...
YKS ek tercih taban puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından ek yerleştirmelerin takvimi belli oldu. Ek tercih yapacak olan öğrenciler heyecan içinde taban puan bilgisi ve boş kontenjanlar listesini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. YKS ek tercih taban puanı ve boş kontenjanlar bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...
YKS 2. EK TERCİH TABAN PUAN KAÇ?
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
YKS 2. tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alanlar için ilave ek yerleştirme yapılacak. 140 puan alanların ek tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
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