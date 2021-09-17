YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!

YKS ek tercih taban puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından ek yerleştirmelerin takvimi belli oldu. Ek tercih yapacak olan öğrenciler heyecan içinde taban puan bilgisi ve boş kontenjanlar listesini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. YKS ek tercih taban puanı ve boş kontenjanlar bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİH TABAN PUAN KAÇ?

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (LİSANS)