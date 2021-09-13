KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?

KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK ücreti kaç TL? Bu yıl üniversitelere yerleşen öğrenciler şimdi de KYK yurt yerleştirme süreçlerini bekliyor. KYK yurtları birçok avantajı olması nedeniyle sık sık tercih ediliyor. Hem ucuz olması hem de güvenliğinin üst düzeyde olması bu yurtları tercih edilir kılıyor. Peki; KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücreti kaç TL? İşte detaylar!