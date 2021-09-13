KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?
KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 KYK ücretleri merak edilen konulardan birisi oldu. Üniversite kazanan öğrenciler KYK yurtlarında güvenli ve huzurlu bir şekilde konaklamak için başvuru işlemlerini tamamladı. Yurtlar ise 6 farklı tipte tanımlanıyor ve fiyatlar da buna göre değişiklik gösteriyor. Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödeniyor. Peki; KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu?
KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK ücreti kaç TL? Bu yıl üniversitelere yerleşen öğrenciler şimdi de KYK yurt yerleştirme süreçlerini bekliyor. KYK yurtları birçok avantajı olması nedeniyle sık sık tercih ediliyor. Hem ucuz olması hem de güvenliğinin üst düzeyde olması bu yurtları tercih edilir kılıyor. Peki; KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücreti kaç TL? İşte detaylar!
KYK YURT VE DEPOZİTO ÜCRETLERİ!
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.
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