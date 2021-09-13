13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?

KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?

KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 KYK ücretleri merak edilen konulardan birisi oldu. Üniversite kazanan öğrenciler KYK yurtlarında güvenli ve huzurlu bir şekilde konaklamak için başvuru işlemlerini tamamladı. Yurtlar ise 6 farklı tipte tanımlanıyor ve fiyatlar da buna göre değişiklik gösteriyor. Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödeniyor. Peki; KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu?

KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK ücreti kaç TL? Bu yıl üniversitelere yerleşen öğrenciler şimdi de KYK yurt yerleştirme süreçlerini bekliyor. KYK yurtları birçok avantajı olması nedeniyle sık sık tercih ediliyor. Hem ucuz olması hem de güvenliğinin üst düzeyde olması bu yurtları tercih edilir kılıyor. Peki; KYK yurt depozito ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücreti kaç TL? İşte detaylar!

KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK sonuçları ne zaman belli olur? KYK SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

KYK YURT VE DEPOZİTO ÜCRETLERİ!

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA