YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmeleri için gerçekleştirilen YKS tercihleri sona erdi. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Üniversite kayıtları için geri sayım başlarken, sonuçlar için ise araştırmalar hız kazandı. Üniversite yerleştirmelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Üniversite yerleştirmeleri ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürerken, YKS ilk tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM takvimine göre tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını müjdeledi.
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