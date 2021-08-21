YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirmeleri ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürerken, YKS ilk tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM takvimine göre tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.