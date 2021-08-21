Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitime başlayacak olan üniversiteler açılış için gün sayıyor. İlk defa üniversiteye başlayacak öğrencilerden yurtta kalacak olanlar yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Öte yandan burs ve kredi başvuruları için de bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim süreci boyunca desteklenmeleri için burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Burs ve kredi için başvuru takvimi beklenirken, üniversiteyi başka illerde okuyacak öğrencilerden bazıları ise eğitim süresince yurtlarda barınmak için başvuru yapacak. Peki, KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, yurt başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğinin açıklanmasının ardından yurt başvuru takvimi heyecanla beklenmeye başlandı. Üniversiteler 13 Eylül'de akademik takvime başlayacak. Bazı üniversiteler eylül ayının ilk haftası itibarıyla kapılarını açacak. Buna göre kısa süre içerisinde yurt başvurularının başlaması bekleniyor. KYK tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı.
Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.
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