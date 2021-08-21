Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim süreci boyunca desteklenmeleri için burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Burs ve kredi için başvuru takvimi beklenirken, üniversiteyi başka illerde okuyacak öğrencilerden bazıları ise eğitim süresince yurtlarda barınmak için başvuru yapacak. Peki, KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, yurt başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğinin açıklanmasının ardından yurt başvuru takvimi heyecanla beklenmeye başlandı. Üniversiteler 13 Eylül'de akademik takvime başlayacak. Bazı üniversiteler eylül ayının ilk haftası itibarıyla kapılarını açacak. Buna göre kısa süre içerisinde yurt başvurularının başlaması bekleniyor. KYK tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.