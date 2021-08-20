Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yurtlar otellerle rekabet edecek kalitede

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin ilk durakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar oluyor. Her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm yurtlarda da kendini gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtlarda yaşanan değişimi A Haber'e anlattı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin ilk durakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar oluyor. Her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm yurtlarda da kendini gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtlarda yaşanan değişimi A Haber' e anlattı.

Son 19 yılda yaşanan büyük değişim ve dönüşüm her alanda kendini gösteriyor. Öyle ki üniversiteli öğrencilerin ilk tercihi olan yurtlarda da bu değişim gözleniyor.

Bakan Kasapoğlu, "Bugün bizim Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın yurtları dünyanın en ünlü en popüler otel zincirleri ile rekabet edecek kalitede" ifadelerini kullandı.