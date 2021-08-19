YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler üniversitelerdeki yüz yüze eğitime çevrildi. YÖK tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinden "Üniversiteler ne zaman açılacak?", "Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?" sorguları aranmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi ile ilgili açıklama geldi. İlk defa üniversiteye başlayacak olan öğrenciler ve hali hazırda eğitimine devam eden öğrenciler tarafından üniversitelerin açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerde yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin açılacağı tarihi duyurmuştu.
Buna göre, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli açıklama geldi. İşte son gelişmeler:
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.
Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
05 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından henüz tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını müjdeledi.
YKS BAŞARI SIRALAMASI VE TABAN PUANLAR
2021 üniversite tercihleri için başarı sıralaması ve taban puanlar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Tablo-3 ve Tablo-3 tablosundan 2021 YKS başarı sıralaması ve taban puan bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
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