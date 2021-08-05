KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. üniversiteye gidecek adayların gündeminde KYK yurt ve burs başvuruları süreci yer alıyor. KYK başvuruları e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda alınıyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları elektronik ortamdan, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.