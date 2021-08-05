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KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüzbinlerce öğrenci eğitimlerini sürdürebilmek için burs ve yurt başvurularında bulunuyor. YKS tercihleri bu sene 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercihlerin ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde yurt ve burs başvurusu süreci yer alacak. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. üniversiteye gidecek adayların gündeminde KYK yurt ve burs başvuruları süreci yer alıyor. KYK başvuruları e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda alınıyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları elektronik ortamdan, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuruların ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

Yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.

YKS tercihleri 5-20 Ağustos arasında gerçekleşecek. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin eğitim hayatı 13 Eylül'de başlayacak.

Bu bilgiler göz önüne alındığında yurt başvurularının eylül başında alınacağı öngörülüyor.

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